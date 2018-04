Das war ganz eng. Sebastian Vettel hat auch das zweite Saisonrennen der Formel 1 gewonnen, diesmal knapp vor Valtteri Bottas. Ein Boxenstopp-Drama trübt aber die Ferrari-Freude.

Sakhir. Sebastian Vettels riesige Erleichterung über seinen Zittersieg beim Flutlicht-Spektakel von Bahrain wich schon kurz nach der Champagnerdusche der Sorge um einen verletzten Ferrari-Mechaniker. "Es geht ihm nicht gut, deshalb sind die Gefühle auch ein bisschen gemischt", sagte der Formel-1-Spitzenreiter, der erst in den Minuten nach seinem hauchdünnen Erfolg vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in der Wüste von Sakhir am Sonntag vom Boxenstopp-Unglück bei seinem Stallgefährten Kimi Räikkönen erfahren hatte.Beim missglückten Reifenwechsel wurde der Mechaniker angefahren und brach sich nach ersten Diagnosen das Schien- und Wadenbein, Räikkönen musste das Rennen wegen des Vorfalls aufgeben. So fiel die Party bei der Scuderia für den Vettel-Sieg nach einer höchst waghalsigen Reifen-Strategie deutlich gedämpfter aus. 0,6 Sekunden Vorsprung hatte der 30 Jahre alte Hesse am Ende mit abgefahrenen Pneus vor Bottas ins Ziel gerettet. Titelrivale Lewis Hamilton wurde nach starker Aufholjagd von Startplatz neun noch Dritter, liegt nun aber vor dem dritten Saisonlauf in China am Sonntag schon 17 Punkte hinter Vettel."Das war ein schweres Rennen, und Sebastian ist wie ein echter Champion gefahren", übermittelte Ferrari-Boss Sergio Marchionne aus der Ferne. "Mamma mia", jubelte Vettel via Boxenfunk, als das Feuerwerk den Nachthimmel nach seinem vierten Sieg in Bahrain erleuchtete. "Es hat gerade so funktioniert. Valtteri sind am Ende die Runden ausgegangen", stellte Vettel fest.ErgebnisseGrand Prix von Bahrain (57 Runden à 5,412 km/308,238 km): 1. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari 1:32:01,940 Std.; 2. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes +0,699 Sek.; 3. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes +6,512; 4. Pierre Gasly (Frankreich) - Toro Rosso +1:02,234 Min.; 5. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas +1:15,046; 6. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Renault +1:39,024; 7. Fernando Alonso (Spanien) - McLaren + 1 Rd.; 8. Stoffel Vandoorne (Belgien) - McLaren + 1 Rd.; 9. Marcus Ericsson (Schweden) - Sauber + 1 Rd.; 10. Esteban Ocon (Frankreich) - Force India + 1 Rd. - Ausfälle: Daniel Ricciardo (Australien) - Red Bull (2. Rd.); Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull (4. Rd.); Kimi Räikkönen (Finnland) - Ferrari (36. Rd.) - Pole Position: Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari 1:27,958 Min. - Schnellste Rennrunde: Valtteri Bottas - Mercedes 1:33,740 Min. - Fahrer-Wertung: 1. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari 50 Pkt.; 2. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes 33; 3. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes 22; 4. Fernando Alonso (Spanien) - McLaren 16; 5. Kimi Räikkönen (Finnland) - Ferrari 15