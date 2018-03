Are. Sofia Goggia herzte die kleine Kristallkugel in ihren Armen wie ein Baby, Beat Feuz kam nach seinem Erfolg aus dem Grinsen kaum mehr heraus. Die zwei alpinen Abfahrts-Asse haben sich beim Weltcup-Finale in Are ihre jeweils ersten Disziplin-Triumphe gesichert, auch wenn die Tagessiege an andere gingen. "Davon habe ich mein Leben lang geträumt. Jetzt ist es soweit, das ist unglaublich", sagte die italienische Olympiasiegerin. Weltmeister Feuz erzählte am Mittwoch: "Ich habe geglaubt, dass ich so etwas nie erleben werde."

Nicht zu schlagen in den letzten Abfahrten der Saison waren US-Star Lindsey Vonn bei den Damen und die zwei zeitgleichen Österreicher Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer.Die Deutschen verpassten bei den ersten Rennen des Weltcup-Finales in Schweden die Podien. Viktoria Rebensburg haderte mit ihrem vierten Platz etwas, Thomas Dreßen verbuchte seinen fünften Rang als Erfolg. "Das war super, ich bin echt zufrieden", sagte der Shootingstar, der die Saison als drittbester Abfahrer des Disziplin-Weltcups beendete. Das war vor ihm erst einem Deutschen gelungen: Franz Vogler im Frühjahr 1967.Für den 24 Jahre alten Dreßen stehen nach einer herausragenden Saison mit zwei Weltcup-Siegen in Kitzbühel und Kvitfjell sowie Rang drei in Beaver Creek noch der letzte Super-G am Donnerstag, kleinere Rennen in Deutschland, Ski-Tests und Sponsorentermine an, bevor er sich in einen wohlverdienten Urlaub verabschiedet. "Ich habe nichts dagegen, wenn die Saison vorbei ist", sagte der Mittenwalder in der ARD. Als zweiter deutscher Starter wurde Andreas Sander 23. und Vorletzter. "Ach, das gibt es nicht", schimpfte er nach der Zieldurchfahrt.Herren, Abfahrt: 1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:20,21 Min.; Matthias Mayer (Österreich) 1:20,21; 3. Beat Feuz (Schweiz) +0,04 Sek.; 4. Aksel Lund Svindal (Norwegen) +0,12; 5. Thomas Dreßen (Mittenwald) +0,24; ... 23. Andreas Sander (Ennepetal) +1,39Gesamtwertung Abfahrt: 1. Beat Feuz (Schweiz) 682 Pkt.; 2. Aksel Lund Svindal (Norwegen) 612; 3. Thomas Dreßen (Mittenwald) 446Gesamtwertung: 1. Marcel Hirscher (Österreich) 1494 Pkt.; 2. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 1205; 3. Beat Feuz 856; ... 7. Thomas Dreßen 612Damen, Abfahrt: 1. Lindsey Vonn (USA) 55,65 Sek.; 2. Sofia Goggia (Italien) +0,06 Sek.; 3. Alice McKennis (USA) +0,28; 4. Viktoria Rebensburg (Kreuth) +0,33; 5. Jasmine Flury (Schweiz) +0,37; ... 18. Kira Weidle (Starnberg) +1,23Gesamtwertung Abfahrt: 1. Sofia Goggia 509 Pkt.; 2. Lindsey Vonn 506; 3. Tina Weirather (Liechtenstein) 394; ... 7. Viktoria Rebensburg 219Gesamtwertung: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1673 Pkt.; 2. Wendy Holdener (Schweiz) 1068; 3. Viktoria Rebensburg 897