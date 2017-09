Luxemburg. Deutschland ist im europäischen Tischtennis nur bei den Männern die Nummer eins. Bei der Team-EM in Luxemburg holten sich Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska am Sonntag durch einen 3:0-Sieg gegen Portugal den Titel zurück. Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf revanchierte sich damit auch für die Endspiel-Pleite vor drei Jahren gegen den gleichen Gegner. Trotzdem reichte nicht zum ersten deutschen Doppel-Erfolg seit 2013 bei diesem Turnier. Nach drei EM-Titeln in Serie verlor die Nationalmannschaft der Frauen diesmal im Endspiel mit 1:3 gegen Rumänien.

Der Top-Favorit aus Deutschland hatte mit dem Europameister von 2014 weniger Mühe als mit dem Überraschungsteam aus Slowenien bei dem 3:2-Erfolg im Halbfinale. Zum Auftakt musste Boll bei seinem 3:2-Sieg gegen Marcos Freitas noch drei Matchbälle abwehren. Danach gewannen auch Ovtcharov gegen den Saarbrücker Bundesliga-Profi Tiago Apolonia mit 3:0 und Franziska gegen Joao Monteiro mit 3:1. Nur dieser Titel war das Ziel der Deutschen. "Dafür sind wir angetreten", sagte der 36 Jahre alte Boll.Die deutschen Frauen hatten bereits 2015 und 2013 im Finale gegen Rumänien gespielt und beide Male gewonnen. Diesmal unterlag Han Ying im entscheidenden fünften Einzel mit 1:3 Sätzen gegen Daniela Dodean-Monteiro.