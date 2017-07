Silverstone. Lewis Hamilton hat die Bedeutung des Formel-1-Heimrennens an diesem Wochenende in Silverstone für sich noch einmal hervorgehoben. "Es ist ein unglaublich intensives Wochenende. Es ist ein Muss für britische Fahrer zu gewinnen", sagte der 32 Jahre alte Mercedes-Pilot am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Großbritannien. "Es ist gut, hier zu sein", sagte der 56-malige Grand-Prix-Gewinner, der bei der Formel-1-Show am Vorabend in London als einziger Pilot gefehlt hatte. Hamilton hatte sich mit Freunden einen Kurzurlaub gegönnt. Er habe auch sein Handy die meiste Zeit ausgeschaltet gehabt, sagte Hamilton. "Ich habe versucht mich so gut wie möglich vorzubereiten." Jeder Fahrer habe das Recht gehabt, zu entscheiden, ob er mitmachen wolle. Er habe den Organisatoren in der vergangenen Woche bereits gesagt, dass er nicht zu der Veranstaltung kommen würde.