Budapest. Für sein 50. Rennen im Ferrari hat sich Sebastian Vettel einen frischen Kurzhaarschnitt zugelegt. Der neue Look steht wohl auch dafür, dass der Formel-1-Spitzenreiter die vergangenen Wochen gern hinter sich lassen und auf dem Hungaroring wieder durchstarten will.

"Ich mache mir keinen Stress", versichert der Ferrari-Pilot am Donnerstag zwar, doch vor dem Grand Prix von Ungarn ist der Vorsprung des Hessen in der WM auf ein Minimum geschmolzen. Nur einen Punkt liegt Lewis Hamilton hinter ihm, Valtteri Bottas im zweiten Mercedes hat 23 Punkte Rückstand. "Wir müssen das Positive sehen. Man darf sich nicht von kurzfristigen Ergebnissen ablenken lassen", mahnt Vettel und gibt sich betont gelassen.Seit zwei Monaten wartet der 30-Jährige nun schon auf einen Sieg, nach Ferraris Super-Wochenende in Monaco scheint Mercedes die Vormacht zurückerobert zu haben. "Wir sind einfach das bessere Team", verkündet Aufholjäger Hamilton mit frischem Selbstbewusstsein, nachdem er zuletzt beim Heimsieg in Silverstone in einer eigenen Liga fuhr. "Ich bin immer noch ganz beseelt", sagt der fünfmalige Ungarn-Sieger.Dieser Schwung soll den Briten schon am Samstag zur 68. Pole Position seiner Karriere führen, damit würde er die Bestmarke von Michael Schumacher egalisieren.