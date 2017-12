Berlin. Kevin-Prince Boateng hat bei seiner Rückkehr nach Berlin seinem Ex-Club einen späten K.o. versetzt. Dank seines Treffers in der 80. Minute gewann Eintracht Frankfurt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC mit 2:1 und rückte in der Tabelle mit 22 Punkten auf Rang acht vor. Auf einen Jubel verzichtete Boateng, der seine Karriere bei Hertha gestartet und 42 Spiele für die Blau-Weißen absolviert hatte. Davie Selke (15.) hatte vor 38 781 Zuschauern im Olympiastadion eine stark beginnende, aber schnell nachlassende Hertha in Führung gebracht. Marius Wolf (26.) glich noch vor der Pause für die sich steigernden Gäste aus. Hertha steht nach der schon dritten Heimniederlage der Saison mit 17 Punkten auf Platz elf.