Nach dem dürftigen 2:1 gegen Italien redet Bundestrainerin Steffi Jones Klartext. Sie ärgert, dass die Spielerinnen das Gelernte bei der EM auf dem Platz nicht richtig umsetzen.

Sie hat bei der Analyse klare Worte gefunden und uns auch gesagt, was wir besser machen müssen. Abwehrspielerin Kathrin Hendrich über die Ansprache von Steffi Jones

Sint-Michielsgestel. Steffi Jones ist freundlich, kommunikativ und harmoniebedürftig. Doch niemand sollte sich täuschen. Die nette Fußball-Bundestrainerin kann auch ein anderes Gesicht zeigen, obwohl ihr das gar nicht so leicht fällt. Nach dem zweiten durchwachsenen EM-Auftritt beim 2:1 gegen Italien setzte die 44-Jährige einen deutlichen Reizpunkt. Offensichtlich dämmerte ihr es, dass zu viel Harmonie im Team leistungshemmend wirken und das deutsche Spiel in Schönheit erstarren könnte. So platzierte Jones wohl gezielt über die Medien einen Weckruf, um die seit Wochen herrschende "Wir-haben-uns-alle-lieb-Mentalität" zu durchbrechen. Zum Gruppenfinale verlangt Jones eine erhebliche Leistungssteigerung und einen klaren Sieg: "Wir wollen das Spiel gegen Russland ganz klar gewinnen." Auch wenn am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Utrecht gegen die Sbornaja ein Remis zum Viertelfinaleinzug genügen würde, benötigt der Titelverteidiger eine Bestätigung der eigenen Stärke. Nicht zuletzt deshalb darf es kein Taktieren geben. "Russland wird genauso robust auftreten und tief stehen wie Italien. Da müssen wir zeigen, dass wir was aus den bisherigen Partien gelernt haben. Und Tore schießen", verlangte die Trainerin."Sie hat bei der Analyse klare Worte gefunden und uns auch gesagt, was wir besser machen müssen", bestätigte die 25 Jahre alte Abwehrspielerin Kathrin Hendrich am Sonntag, dass Jones dem Team die Fehler deutlich vor Augen führte. Nicht zuletzt deshalb ist Leonie Maier sicher, dass es gegen Russland mit dem Toreschießen besser klappt. "Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, konsequent nach vorne spielen und mehr zum Torabschluss kommen."