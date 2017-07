Tilburg/Deventer. Die niederländischen Gastgeberinnen und Dänemark stehen bei der Frauenfußball-EM als erste Mannschaften im Viertelfinale.

Die Holländerinnen setzten sich am Montagabend nach hartem Kampf mit 2:1 (1:0) gegen Belgien durch und sicherten sich Platz eins in der Gruppe A. Dänemark schlug Norwegen mit 1:0 (1:0) und beendete die Vorrunde als Gruppenzweiter.Die Ergebnisse könnten auch direkte Auswirkungen für das deutsche Team haben, das am Dienstag (20.45 Uhr) zum Abschluss der Gruppe B auf Russland trifft. Wird die deutsche Mannschaft Gruppensieger, trifft sie in der Runde der letzten Acht auf Dänemark.Wird die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones Gruppenzweiter, bekommt sie es im Viertelfinale mit den Niederländerinnen zu tun. Für die Niederlande schossen in Tilburg Sherida Spitse (27., Foulelfmeter) und Lieke Martens (74.) den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel heraus; Tessa Wullaert (59.) hatte für Belgien den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt. Den einzigen dänischen Treffer in Deventer gegen Norwegen erzielte Katrine Veje (5.).