Enschede. Arjen Robben und Co. sind momentan out, die Herzen der niederländischen Fußball-Fans gehören derzeit ihren kickenden Frauen. "Oranjevrouwen schrijven historie op EK: Finale!", titelte die Zeitung "De Telegraaf" nach dem beeindruckenden Sturm des Teams ins Endspiel der Heim-Europameisterschaft. "De Volkskrant" blickte nach dem 3:0 (1:0)-Sieg im Halbfinale gegen den Turnierfavoriten England schon voraus auf das große Finale in Enschede. Die Frage zum Titelfoto mit dem jubelnden Oranje-Team klingt fast rhetorisch: "Sind das die neuen Europameisterinnen?"

Trainerin Sarina Wiegmann traut ihrer Mannschaft den historischen Titelgewinn im ersten EM-Finale in jedem Fall zu. "Es ist überragend, dass wir im Finale stehen. Jetzt wollen wir den Titel." Im Endspiel am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) treffen die "Löwinnen" auf Dänemarks Auswahl.