Kuusamo. Die Skispringer jubelten auf dem Podest und posierten für ein gemeinsames Selfie, Kombinierer Johannes Rydzek buchte am ersten Weltcup-Wochenende sein Olympia-Ticket: Die Reise ins finnische Kuusamo war für die deutschen Skisportler eine erfolgreiche.

Andreas Wellinger ließ dem zweiten Platz im Team am Sonntag einen starken dritten Rang im Einzel folgen und zeigte damit eine klar aufsteigende Formkurve. Bei den Kombinierern gewann Rekord-Weltmeister Rydzek am Sonntag erstmals vor seinem Teamkollegen Eric Frenzel. Er hat seine Pyeongchang-Norm nach zwei Podestplätzen zum Start in den Weltcup-Winter bereits erfüllt. Noch weit weg von Podestplätzen und Olympia-Normen sind derweil die Langläufer, die in Finnland nicht unter die besten Zehn kamen.Der 22-jährige Wellinger zeigte am Sonntag erstmals in diesem Winter vollends sein enormes Potenzial. "Er war offensiv unterwegs und hat sich für seine Sprünge belohnt", sagte Bundestrainer Werner Schuster. Markus Eisenbichler als Fünfter, Richard Freitag auf Rang sechs und Stephan Leyhe (9.) vollendeten das starke Teamergebnis, das die Athleten im Anschluss zu kollektivem Strahlen veranlasste. "Das tut besonders gut", sagte Wellinger freudig.Die Kombinierer konterten das miese Ergebnis in der Windlotterie am Freitag zum Kuusamo-Abschluss mit einem Doppelsieg. Rydzek vor Frenzel, so kennt man es aus der Vorsaison. "Jetzt bin ich happy", sagte er erleichtert nach seinem Sieglauf. Ausschlaggebend waren seine läuferischen Fähigkeiten und sein gewachsenes taktisches Geschick."Die Jungs haben ihre läuferischen Qualitäten, die sie sich in hartem Training erarbeitet haben, in die Waagschale geworfen. Und sie haben in der Renntaktik alles richtig gemacht", lobte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Björn Kircheisen belegte als drittbester Deutscher den zwölften Platz.Auffällig beim Saison-Auftakt der Kombinierer: Die Spitze ist massiv zusammengerückt. Mit Espen Andersen aus Norwegen und dem Finnen Eero Hirvonen schafften zwei Athleten erstmals den Sprung auf das Siegerpodest. Norwegen präsentierte sich auch ohne das erkrankte Sprung-Wunder Jarl Magnus Riiber mannschaftlich überaus kompakt.Bei den Langläufern ließen die DSV-Athleten noch Möglichkeiten zur Steigerung. Beim Triple in Kuusamo war Viktoria Carl mit Gesamtplatz 20 nach dem Sprint, einem 10-Kilometer-Einzelrennen im klassischen Stil sowie der 10-Kilometer-Freistil-Verfolgung die beste Läuferin. Bei den Herren verpasste Andreas Katz bei seinem Comeback nach eineinhalbjähriger Verletzungspause die Punkteränge als 31. nur knapp. Die Siege gingen an Charlotte Kalla aus Schweden und an den Norweger Johannes Kläbo.