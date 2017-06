München. Interimspräsident Robert Reisinger soll nach dem Willen des Verwaltungsrats von 1860 München auch weiter an der Spitze des Vereins bleiben. Das Gremium nominierte ihn als Kandidaten für die am 2. Juli anstehende Mitgliederversammlung des TSV, wie die "Löwen" am Mittwoch bekanntgaben. Der 53-Jährige hatte das Amt nach dem Absturz in die Fußball-Regionalliga vom zurückgetretenen Peter Cassalette übernommen. Die Mitgliederversammlung ist wegweisend für den Verein, der nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga zwar mit einem Start in der 4. Liga plant, aber weiterhin keine Klarheit über die finanzielle Situation hat.