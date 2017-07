Berlin. Die 2. Fußball-Bundesliga setzt ihr finanzielles Wachstum fort. Nach einem weiteren Rekordumsatz von 529 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16 habe das deutsche Fußball-Unterhaus in den vergangenen fünf Spielzeiten ein jährliches Umsatzplus von rund acht Prozent erzielen können, teilte am Donnerstag die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in ihrem 26. Jahresbericht der Fußball-Finanzen mit. Demnach erwirtschafteten die 18 Zweitligisten im Schnitt einen Umsatz von 30 Millionen Euro. Mit ihrem Gesamtumsatz (ohne Transfererlöse) übertrifft die 2. Liga sogar andere europäische Topligen wie die niederländische Eredivisie. Die zweithöchste englische Spielklasse, die Championship, setzte mit 745 Millionen Euro 216 Millionen mehr um.