Dick Advocaat ist zum dritten Mal Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft. Wichtigstes Ziel für den 69-Jährigen ist die Qualifikation für die WM 2018 in Russland.

Noordwijk. Es sei eine "schwierige Aufgabe", sagte der Bondscoach am Dienstag in Noordwijk bei Den Haag. Doch er habe volles Vertrauen: "Alles ist noch möglich."Advocaat folgt auf Danny Blind, der im März wegen enttäuschender Leistungen in der WM-Qualifikation entlassen worden war. Unter Blind hatten die Niederlande bereits die EM 2016 verpasst. Der frühere Nationalspieler Ruud Gullit ist der neue Assistenz-Coach.Advocaat hatte zunächst die Saison beim türkischen Club Fenerbahçe Istanbul beendet. Seine erste Partie ist das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am Freitag in Rotterdam. Fehler könne sich Oranje nun nicht mehr erlauben, bekräftigte er. "Wir müssen gewinnen." Advocaat will Wesley Sneijder vom türkischen Club Galatasaray Istanbul ins Team holen. Es wäre das 130. Länderspiel für Sneijder.Nach Niederlagen gegen Frankreich und Bulgarien sowie einem Unentschieden gegen Schweden steht die Mannschaft von Kapitän Arjen Robben zur Zeit nur auf Platz vier in der Quali-Gruppe A. Nur der Erste qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite muss in die Playoffs. Der Rückstand der Elftal auf Spitzenreiter Frankreich beträgt sechs, der auf die zweitplazierten Schweden drei Punkte. Der neue Bondscoach sieht aber eine positive Entwicklung bei Oranje nach den beiden gewonnenen Testspielen gegen Marokko und die Elfenbeinküste. "Wir denken, dass wir genug Qualität haben, um unser Ziel zu erreichen", sagte Advocaat.