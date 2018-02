Moskau. Beim Fußball-Weltverband sind alleine in der zweiten Verkaufsphase knapp fünf Millionen Ticketanfragen für die Weltmeisterschaft in Russland eingegangen. Das teilte die Fifa am Mittwochmittag nach Ablauf der Bewerbungsfrist mit. Die zweite Verkaufsphase lief seit dem 5. Dezember und ermöglichte den Fans, sich nach der Auslosung für einzelne Spiele zu bewerben. Hinter dem Gastgeberland Russland (2,5 Millionen Anfragen) gingen besonders viele Anträge aus Deutschland ein. Über 300 000 Menschen bewarben sich aus dem Land des Weltmeisters für Einzeltickets.

Ob die Fans den Zuschlag für Tickets bekommen, wird in einem Losverfahren ermittelt. Die Bewerber sollen bis Mitte März informiert werden. Ab 13. März beginnt die nächste Verkaufsphase. Dann entscheidet nicht das Los, sondern die Schnelligkeit. Wer zuerst bestellt, erhält den Zuschlag. In der zweiten Phase waren auch aus Argentinien, Mexiko, Brasilien, Spanien und Peru über 100 000 Anträge eingegangen, wie die Fifa schrieb.