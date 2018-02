Endlich mehr Ruhe! Nach dem Transfer von Aubameyang zum FC Arsenal hofft der wankende BVB auf eine Rückkehr zur Normalität. Der sportliche Verlust gefährdet aber das Saisonziel Champions-League. Einen Ersatz holte sich die Borussia in London.

Drittteuerster Transfer

Bartra zu Betis

Sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist. Pierre-Emerick Aubameyang

Dortmund/London. Sportlich ein Verlust, für das Vereinsklima von Vorteil - das zuletzt unrühmliche Kapitel Pierre-Emerick Aubameyang ist für Borussia Dortmund geschlossen. Nach diversen schlagzeilenträchtigen Provokationen in den vergangenen Tagen wechselt der Torjäger für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. "Von den unschönen Ereignissen der vergangenen Wochen abgesehen, erinnern wir uns gern daran zurück, dass die Geschichte von Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB über mehr als vier Jahre eine einzige Erfolgsstory war", kommentierte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. "Er hat in dieser Zeit Großartiges für Borussia Dortmund geleistet."Auch Aubameyang schlug via Instagram versöhnliche Töne an: "Sorry für alles, was im letzten Monat geschehen ist. Aber ich wollte schon letzten Sommer wechseln, da klappte es nicht, aber jetzt musste es sein. Vielleicht war es nicht der beste Weg, für den ich mich entschieden habe, aber jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge." Als Ersatz kommt der bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehene Belgier Michy Batshuayi. Der 24 Jahre alte Belgier will sich durch viele Tore für Dortmund für eine WM-Teilnahme im Sommer empfehlen.Nur der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé, der für 150 Millionen Euro plus Boni zum FC Barcelona gewechselt ist, und Kevin De Bruyne, den es für 75 Millionen Euro zu Manchester City zog, brachten eine höhere Transfersumme für einen Bundesliga-Club ein als Aubameyang. Er ist der bisher teuerste Zugang der Arsenal-Historie und unterschrieb einen langfristigen Vertrag, die Laufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Der Gabuner setzt sich bei seinem neuen Club hohe Ziele und hofft auf ähnlichen Ruhm wie der einstige Arsenal-Star und viermalige Torschützenkönig Thierry Henry: "Er war schnell und hat viele Tore erzielt. Auch ich bin ein schneller Spieler und ich schieße Tore, ein bisschen wie Henry."Nur ein halbes Jahr nach dem erstreikten Rekordwechsel von Dembélé provozierte ein weiterer BVB-Profi seinen Abgang. Mehrere Verfehlungen, die dem 28-jährigen Aubameyang in den vergangenen 15 Monaten diverse Suspendierungen und Geldstrafen eingebracht hatten, verärgerten die Vereinsführung. Zudem sorgte Aubameyang wie schon sein Kumpel Dembélé im vergangenen Sommer für eine bundesweite Debatte über den Sittenverfall im Profifußball. Selbst innerhalb der Mannschaft war der Rückhalt für das Enfant terrible geschwunden, das abseits des Platzes gerne mit schriller Mode und extravaganten Sportwagen auffiel. Aus sportlichen Gründen ist der Stürmer für den Bundesliga-Sechsten jedoch ein Verlust. Schließlich erzielte der 2013 für rund 13 Millionen Euro verpflichtete Gabuner in seinen 213 Pflichtspielen für den BVB beachtliche 141 Tore.Neben Aubameyang verlässt auch Marc Bartra den BVB und spielt künftig für Betis Sevilla in der ersten spanischen Liga. Laut "Kicker" müssen die Andalusier für den 13-maligen spanischen Nationalspieler 10,5 Millionen Euro an den BVB überweisen. Der vertraglich bis 2020 gebundene 27-Jährige war im Sommer 2016 für acht Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona nach Dortmund gekommen und hatte seitdem 31 Bundesligaspiele bestritten.

Bild:Thomas Frey/dpa