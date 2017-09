Augsburg. Ralph Hasenhüttl hatte sich zwar äußerlich wieder beruhigt. Daniel Baiers aufsehenerregende Geste unter der Gürtellinie schien den Trainer von RB Leipzig aber auch spät am Abend noch mehr zu erzürnen als das 0:1 (0:1) beim FC Augsburg und seine missglückte Extrem-Rotation in der Startelf. "Ich brauche die Aktion nicht zu kommentieren oder bewerten", sagte der Coach schmallippig. Kurz zuvor hatte der Österreicher noch deutlichere Worte gefunden, als er beim Schlusspfiff fuchsteufelswild zu Baier rannte, auf ihn einredete und dem Kapitän der Gastgeber schimpfend den Handschlag verweigerte.

Dass die Leipziger nun schon seit drei Pflichtspielen ohne Sieg sind und Augsburg indes mit dem nächsten Coup seinen sensationellen Platz in der Spitzengruppe festigte, geriet nach dem Vorfall in den Hintergrund. "Mein Gott, das ist ein Fußballspiel, da sind Emotionen drin", sagte Baier und meinte: "Nach dem Spiel ist das für mich vergessen."Da täuschte er sich! Am Mittwoch verurteilte ihn der DFB "wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens" zu einem Spiel Sperre und 20 000 Euro Geldstrafe. Baier stimmte dem Urteil bereits zu, es ist rechtskräftig. Dem Spieler selbst war die Tragweite seiner Aktion am Tag nach der Partie offenbar auch bewusst. Bei Instagram bat er um Verzeihung für seine masturbierende Handbewegung in der 74. Minute in Richtung Hasenhüttl. Er habe in der Nacht kein Auge zugemacht, schrieb Baier.