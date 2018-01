Ein Aus von Alfred Finnbogason für den Rückrundenstart gegen den Hamburger SV wäre für den FC Augsburg eine schwere Hypothek. Eine Untersuchung am Mittwoch soll näheren Aufschluss liefern. Ein junger Venezolaner könnte von einem Ausfall Finnbogasons profitieren.

Augsburg. Auf die Untersuchung bei Augsburgs Toptorjäger Alfred Finnbogason dürfte auch Sergio Córdova genau schauen. Denn ein Checkup bei dem isländischen Stürmer am Mittwoch soll weitere Auskunft über seine Beschwerden an der linken Achillessehne liefern. Sollte Finnbogason, der im Trainingslager auf Teneriffa nicht mit dem Ball trainieren konnte, kein Grünes Licht für das Mannschaftstraining erhalten, könnte ihn Córdova zum Rückrundenstart am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Hamburger SV an vorderster Front ersetzen.Natürlich hoffen die Fuggerstädter nach zwei freien Tagen auf ein positives Signal bei ihrem Dauertorjäger. Mit elf Treffern ist Finnbogason der erfolgreichste Augsburger Angreifer. In der Bundesliga-Torschützenliste liegt er hinter dem Führenden Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang.Es werde aber "extrem eng", sagte Manager Stefan Reuter in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" zum Abschluss des Camps in Spanien über Finnbogason. "Es wäre unvernünftig, ihn zu hetzen." Wenn die Achillessehne nicht mehr gereizt sei, könne der Nationalstürmer einsteigen. "Aber das entscheiden die Ärzte."Finnbogason hatte sich die Verletzung im letzten Vorrundenspiel gegen den SC Freiburg zugezogen, als er seinen zweiten Dreierpack in dieser Saison erzielte. "Ich habe noch Hoffnung, dass es bis dahin klappt", sagte Trainer Manuel Baum vor dem Auftakt gegen den HSV. Der 38-Jährige ist bekannt dafür, bei Verletzungen seiner Spieler kein Risiko eingehen zu wollen. Gerne verweist Baum dann auf die Breite seines Kaders. Und das könnte Córdova die Chance zu seinem ersten Einsatz von Beginn an für den FCA eröffnen.Nach einem verheißungsvollen Start samt Premierentreffer beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach bremste den Nationalspieler aus Venezuela ein Bänderriss im Sprunggelenk, ehe er weiter nur als Einwechselspieler zum Zug kam. "Es war für mich ein gutes halbes Jahr, ich habe menschlich und sportlich viel dazugelernt", resümierte der im vergangenen Sommer von Caracas FC verpflichtete Stürmer. Baum schätzt Córdovas Robustheit und Dynamik. In Sachen taktische Disziplin und Spielgeschwindigkeit muss die Investition für die Zukunft aber weiter dazulernen.