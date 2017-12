Mönchengladbach. Trainer Markus Gisdol und der Hamburger SV haben kurz vor Weihnachten das fast schon gewohnte Problem: zu wenig Punkte in der Fußball-Bundesliga. Vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag sind es 15, die Hamburger stehen damit auf Relegationsrang 16. Die prekäre Situation ist auch eine Folge der eklatanten Auswärtsschwäche: Magere vier Zähler hat die Elf von Coach Gisdol in der Fremde eingefahren. Da sind die Forderungen des 48-Jährigen verständlich: "Wir müssen giftig bleiben und auch mal die unschönen Dinge machen." Natürlich werde sein Team versuchen, in Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) zu gewinnen. Dazu brauche es eine gute Mannschaftsleistung. "Gladbach ist ein guter Gegner, aber auch sie haben Schwankungen", sagt Gisdol Mit dieser Einschätzung liegt der Trainer richtig: Die Auswahl seines Kollegen Dieter Hecking ist ebenfalls seit drei Spielen ohne Sieg. Warum der "Flow", wie Hecking die Phase zwischen dem 10. und 13. Spieltag mit zehn Zählern und dem 2:1 gegen die Bayern bezeichnete, beendet ist, kann er sich nicht erklären.