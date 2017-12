Den 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln hat der FC Bayern München seinem Torjäger zu verdanken. Mit seinem 15. Saisontor verewigt sich Robert Lewandowski in der Bundesliga-Historie.

Du kannst noch nicht an Weihnachten denken. Robert Lewandowski

München. Robert Lewandowski beschäftigte sich nach seinem 166. Treffer nicht groß mit seinem bemerkenswerten Vorstoß in die Top Ten der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen. Der Weltklassestürmer des FC Bayern München schwor seine ebenfalls ausgelaugten Teamkollegen nach dem zähen 1:0 (0:0) gegen den abgeschlagenen 1. FC Köln lieber auf die letzte große Aufgabe vor dem ersehnten Winterurlaub ein. "Du kannst noch nicht an Weihnachten denken", mahnte Lewandowski also am Mittwochabend: "Wir müssen aufpassen auf das Endspiel gegen Dortmund!" Auf das K.-o.-Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale in einer Woche in München spitzt sich nochmal alles zu. "Wir wissen, dass wir in den letzten Jahren zweimal hier im Pokal gegen Dortmund gespielt und verloren haben", erinnerte Lewandowski an die bitteren Halbfinal-Abende gegen seinen Ex-Verein 2015 und 2017. "Wir haben schon Leipzig im Pokal geschlagen: Und jetzt kommt Dortmund, also die beiden besten Gegner in Deutschland. Wir müssen fokussiert bleiben und noch geben, was wir im Körper haben." Das ist nicht mehr viel. Die Trendwende unter Heynckes hat viel Energie gekostet, etliche Verletzungen haben den Substanzverlust zusätzlich verstärkt.Was aber ein Pfund ist: Die Bayern haben ja ihre Tormaschine. Lewandowski konnte im 243. Bundesligaspiel Tor Nummer 166 bejubeln. Der 29-Jährige zog in der von "Bomber" Gerd Müller mit 365 Treffern angeführten Rangliste auf Platz zehn mit der Kölner Legende Hannes Löhr gleich. "Lewy ist der geborene Torjäger. Er hat wieder das ganz wichtige 1:0 gemacht. Er ist immer da, wenn man ihn braucht", schwärmte Heynckes, mit 220 Toren die Nummer 3 im ewigen Ranking.Bundesliga-Torschützen1. Gerd Müller 365 Tore/davon 51 Elfmetertore 2. Klaus Fischer 268/10 3. Jupp Heynckes 220/12 4. Manfred Burgsmüller 213/7 5. Claudio Pizarro 191/10 6. Ulf Kirsten 182/14 7. Stefan Kuntz 179/30 8. Klaus Allofs 177/10 8. Dieter Müller 177/5 10. Hannes Löhr 166/12 10. Robert Lewandowski 166/17