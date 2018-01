Leipzig. Der FC Liverpool macht offenbar ernst: Trainer Jürgen Klopp will RB Leipzigs Mittelfeldstar Naby Keita Medienberichten zufolge schon jetzt an die Anfield Road holen. Laut "Bild" sollen die "Reds" weitere 15 bis 20 Millionen bieten, um den Wechsel des 22 Jahre alten Nationalspielers aus Guinea vorzuziehen.

Keitas Berater wollte zu den Berichten auf dpa-Anfrage am Donnerstag keinen Kommentar abgeben. RB Leipzig beharrte auf dem, was der Verein seit Wochen zu dem Thema mitteilt. "Der aktuelle Stand ist der, der sich eigentlich unverändert darstellt in der gesamten Saison: Dass es keinen Grund für uns gibt, Naby Keita vorher abzugeben", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl bei der Pressekonferenz zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04. "Er wird gegen Schalke spielen, und ich hoffe, dass er gut spielen wird", sagte Hasenhüttl und erwartet eine "bestmögliche" Rückrunde von Keita.Schon im August vergangenen Jahres, als der Keita-Transfer für den kommenden Sommer für ein angebliches Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro vereinbart worden war, hatte RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff gesagt: "Für uns war immer klar, dass Naby Keita diese Saison bei uns spielt - und das war auch nicht verhandelbar." Wie die "Bild" und auch der "Kicker" berichten, soll Keita nun aber doch vorzeitig in die Premier League kommen. Liverpool braucht Ersatz für Philippe Coutinho, der für mindestens 120 Millionen zum FC Barcelona gewechselt ist. Wie die "Bild" weiter schrieb, soll sich die Führungsetage der Leipziger nun doch mit einem Verkauf im Winter beschäftigen.