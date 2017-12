Der FC Bayern München bekommt es zum Auftakt der K.-o.-Runde in der Champions-League mit Besiktas Istanbul zu tun. Eine machbare Aufgabe. In der Europa-League haben die letzten deutschen Vertreter Dortmund und Leipzig italienische Gegner.

Heynckes lobt Besiktas

Top-Duell: Real - Paris

Bayerns Achtelfinal-Gegner Besiktas Istanbul München/Nyon. (dpa) Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions-League auf Besiktas Istanbul.



Der FC Bayern und die Türken trafen in der Saison 1997/98 in der Gruppenphase der Champions-League schon einmal aufeinander. Die Münchner entschieden damals beide Partien jeweils mit 2:0 für sich. Besiktas ist für die Bayern mit Blick auf andere große Kaliber nun ein echtes Glückslos. Die Istanbuler marschierten aber ungeschlagen durch Gruppe G und ließen auch RB Leipzig klar hinter sich.



Stars: Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel; Trainer: Senol Günes; Platzierung Liga 2016/17: Meister; Größte Erfolge: 15 Mal Meister, 9 Mal Pokalsieger

Nyon. Der FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions-League vor einer lösbaren Aufgabe gegen Besiktas Istanbul, zeigt aber großen Respekt vor dem türkischen Fußball-Meister. "Also das ist kein leichtes Los. Das ist eine sehr gute Mannschaft", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes nach der Auslosung am Montag am Sitz der Europäischen Fußball-Union Uefa in Nyon. "Da müssen wir in beiden Spielen eine Top-Leistung bringen, um weiterzukommen."Der einstige Münchner Mittelspieler Xabi Alonso hatte die Lose gezogen und dem deutschen Rekordmeister Glück gebracht. Allerdings hatte Besiktas schon in der Gruppenphase seine Qualität bewiesen und sich unter anderem gegen RB Leipzig zweimal durchgesetzt. "Besiktas hat in der Gruppe vier Siege und zwei Unentschieden geholt, sie sind also unbesiegt geblieben", meinte Heynckes, der seinen Istanbuler Kollegen Senol Günes einen "sehr guten Trainer" nannte. Zu den Leistungsträgern des Teams vom Bosporus zählen die portugiesischen Europameister Ricardo Quaresma und Pepe.Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions-League finden zwischen dem 13./14. und 20./21. Februar 2018 statt, die Rückspiele zwischen dem 6./7. und 13./14. März. Die Gruppensieger spielen zuerst auswärts. Der FC Bayern, der hinter Paris Saint-Germain Rang zwei in seiner Gruppe belegt hatte, hat somit zunächst Heimrecht. Der Finale ist am 26. Mai 2018 in Kiew.Das Top-Duell des Achtelfinals bestreiten Titelverteidiger Real Madrid mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Bayerns Gruppengegner Paris Saint-Germain mit dem brasilianischen Superstar Neymar. "Sicherlich ist Real Madrid eines der schwersten Lose, das man bekommen konnte", sagte PSG-Profi Julian Draxler. "Aber wir sind PSG, haben viel Selbstvertrauen und freuen uns auf die zwei Duelle. Es werden echte Top-Spiele." Weitere Spitzenpartien sind die Duelle FC Chelsea gegen den FC Barcelona und Juventus Turin gegen Tottenham Hotspur. Trainer Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool gegen den FC Porto.Erstmals seit 2008/09 ist die Bundesliga nur mit einem Verein in der K.-o.-Runde der Königsklasse vertreten. Auch damals hatte der FC Bayern als einziger deutscher Verein die Gruppenphase überstanden. In diesem Jahr scheiterten Borussia Dortmund und RB Leipzig als jeweilige Gruppen-Dritte in der Gruppenphase und dürfen damit immerhin noch in der Europa-League mitspielen.So durften sich die Leipziger im Anschluss an die Champions-League-Auslosung nach ihrem knappen Aus in der Gruppenphase der Königsklasse mit einem attraktiven Gegner in der Europa-League-Zwischenrunde trösten. Der Europapokal-Neuling spielt gegen den SSC Neapel, der wie RB in seiner nationalen Liga aktuell Tabellenzweiter ist. Borussia Dortmund bekam in Atalanta Bergamo ebenfalls einen italienischen Gegner zugelost.