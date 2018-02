München. Bayern-Torwart Sven Ulreich kann sich Hoffnungen auf eine Berufung in die Fußball-Nationalmannschaft und sogar eine WM-Teilnahme machen. "Er ist in unserem Blickfeld. Im Eins-gegen-Eins ist er sehr gut", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Samstag in der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Der 29-Jährige habe sich zudem im Spielaufbau sehr verbessert.

Ulreich vertritt in dieser Saison den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer. Löw setzt derweil unverändert auf eine Rückkehr seines Kapitäns rechtzeitig vor der WM im Sommer in Russland. Er berichtete von seinem jüngsten Kontakt mit Neuer, der nach seinem zweiten Fußbruch weiter für das Comeback arbeitet. "Ich habe mit ihm diese Woche telefoniert, um mich zu erkundigen. Er ist guter Dinge. Er hofft, dass er demnächst ins Training einsteigt. Er ist natürlich wichtig für unserer Mannschaft. Er ist der Beste", sagte Löw.