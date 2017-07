Ettmannsdorf. (aho) Das war gleich wieder ein klassischer Fehlstart für den SC Ettmannsdorf. Im Eröffnungsspiel zur neuen Landesligasaison kassierte der letztjährige Tabellenzehnte am Donnerstagabend beim SV Fortuna Regensburg eine 0:5-Packung. Dabei fiel die Entscheidung innerhalb weniger Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Gästeabwehr bei drei Standardsituationen viel zu passiv agierte. Sicherlich wäre das Spiel ganz anders gelaufen, wenn Maximilian Nimsch auf Ettmannsdorfer Seite die Riesenchance zur Führung genutzt hätte.

Schon im Vorfeld war klar, dass der SV Fortuna Regensburg der erklärte Titelfavorit ist und der SC Ettmannsdorf den Klassenerhalt schaffen will. Anfangs taten sich die Einheimischen schwer, sich gegen die defensiv- und konterstarken Gäste zu behaupten. Die Heimelf hatte optische Vorteile, begann auch gleich offensiv, doch Zählbares sprang nicht heraus. Dazu stand die Abwehr des Gegners zu sicher. Zwei kleinere Möglichkeiten durch Tobias Lotter und Arber Morina waren die einzige Ausbeute in der ersten halben Stunde.Dagegen stand auf der anderen Seite die Riesenchance für Maximilian Nimsch, der aus kurzer Entfernung das 0:1 hätte erzielen können. Doch anstatt in das leere Tor traf er nur den Pfosten. Der SV Fortuna zeigte weiterhin einigen Respekt vor den Gästen. Weil aus dem Spiel heraus nicht viel lief, versuchten es die Regensburger mit Standards. Und damit hatten sie mehr Erfolg, weil hier beim SCE oftmals die Zuordnung fehlte. Beim 1:0 allerdings setzte Mahir Hadziresic den Ball aus mehr als 20 Metern genau in den oberen Winkel - unhaltbar für den an diesem Abend starken Gästetorwart Tim Ebner.Nach dem Seitenwechsel wollte es das Team von Thorsten Baierlein nochmals versuchen und eigene Möglichkeit erspielen. Jedoch dauerte das Vorhaben nur vier Minuten, dann geriet der Gast auf die Verliererstraße. Bezeichnend war, dass die folgenden drei Treffer jeweils nach Eckbällen oder Freistößen zustande kamen. Dem 2:0 durch Serkan Sönmez nach einer Ecke folgte wenig später das 3:0 durch den gleichen Spieler nach einer Freistoßflanke von Arber Morina. Und in der 53. Minute war Mahir Hadziresic mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 4:0.Damit war der Ettmannsdorfer Widerstand gebrochen. Nach vorne lief kaum noch etwas zusammen. Die Mannschaft versuchte, das Resultat nicht noch deutlicher werden zu lassen. Fünf Minuten vor dem Ende erkannte der Unparteiische auf Elfmeter für die Fortunen, den Mahir Hadziresic zum 5:0-Endstand verwandelte. Verständlicherweise gab es beim Sieger nur strahlende Gesichter, während die Spieler des SC Ettmannsdorf etwas unter Wert geschlagen vom Platz schlichen.

Fortuna Regensburg 5:0 (1:0) SC Ettmannsdorf

SV Fortuna Regensburg: Sommer, Lotter, Szücs, Arber Morina (82. Oppelt), Klica (68. Canac), Hadziresic, Arlind Morina (65. Steiger), Sönmez, Wynn, Benjamin, PeterSC Ettmannsdorf: Ebner, Kara, Tausendpfund, Maximilian Schreyer (61. Morin), Fischer, Koc, Kramer, Bohnert, Rothut, Schmidt, Nimsch (79. Solfrank)Tore: 1:0 (28.) Mahir Hadziresic, 2:0 (49.) Serkan Sönmez, 3:0 (51.) Serkan Sönmez, 4:0 (53.) Mahir Hadziresic, 5:0 (85./Foulelfmeter) Mahir Hadziresic - SR: Jürgen Steckermeier (Altfraunhofen) - Zuschauer: 500