Madrid. Der des Steuerbetrugs verdächtige ehemalige Real-Madrid-Star Ángel Di María hat sich mit den spanischen Behörden auf eine Zahlung von zwei Millionen Euro und eine einjährige Haftstrafe geeinigt. Der argentinische Nationalspieler, der derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, müsse aber aller Voraussicht nach nicht ins Gefängnis, berichtete die Zeitung "El Confidencial" am Mittwoch. In Spanien werden Strafen unter zwei Jahren für gewöhnlich auf Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte Di María im November angezeigt und ihm vorgeworfen, zwischen 2012 und 2013 fast 1,3 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Der 29-Jährige stand von 2010 bis 2014 im Kader von Real Madrid. Bei dem Steuerbetrug soll es um Gelder aus Bildrechten gehen.

Die Finanzbehörden in Spanien greifen derzeit gegen mutmaßliche Steuersünder aus der Fußballwelt durch. Zuletzt waren Weltfußballer Cristiano Ronaldo und der frühere Real-Coach José Mourinho angezeigt worden, weil sie Einnahmen aus Bildrechten nicht versteuert haben sollen. Bei Ronaldo geht es um 14,7 Millionen Euro. Bei Mourinho, der heute Manchester United trainiert, um 3,3 Millionen Euro. Mourinho hat zumindest nach Angaben seines Managements alle Steuerverpflichtungen in Spanien erfüllt. "José Mourinho, der von Juni 2010 bis Mai 2013 in Spanien gelebt hat, hat mehr als 26 Millionen Euro Steuern gezahlt mit einem Steuersatz von über 41 Prozent, und hat die Regularisierungsvorschläge der spanischen Steuerbehörden im Jahr 2015 akzeptiert, die sich auf die Jahre 2011 und 2012 bezogen", teilte die Beratungsfirma Gestifute mit. Die spanische Regierung habe Mourinho in einem Zertifikat bestätigt, dass er seine Steuerpflichten erfüllt habe.