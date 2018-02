Hannover. Trainer André Breitenreiter hat das vorläufige Ende des Stimmungsboykotts durch die Ultras des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 begrüßt. "Wir freuen uns auf die Unterstützung des gesamten Stadions", sagte der Coach am Donnerstag. Am Dienstag hatte die aktive Fan-Szene beschlossen, während der nächsten Spiele wieder zu jubeln und das Team anzufeuern. Nachdem 96-Clubchef Martin Kind am Vortag seinen Übernahme-Antrag auf Eis gelegt hatte, fand sich bei einem Treffen der Anhänger eine knappe Mehrheit für die vorläufige Beendigung.