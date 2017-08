Dortmund. Im ersten Konfettiregen der noch jungen Saison verflogen die Sorgen. Mit seligem Lächeln standen die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hinter dem Siegerpodest und spendeten den jubelnden Münchner Profis Applaus. Das 5:4 (2:2, 1:1) im Elfmeterschießen des Supercups über den Erzrivalen Borussia Dortmund sorgte beim Meister für große Erleichterung. "Wir haben gezeigt, dass wir in keiner Krise sind. Heute hat die Mannschaft bewiesen, dass sie sich auf den Punkt konzentrieren kann", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Rummenigge.

Ähnlich ausgelassen wie bei der Trophäenübergabe ging es wenig später in der Kabine zu. Auffällig laut und überschwänglich feierten die Bayern ihren insgesamt sechsten Erfolg im Supercup. Auch Weltmeister Thomas Müller wirkte wie von Lasten befreit. "Es war wichtig, dass wir die Niederlagen aus der Vorbereitung etwas abstreifen", sagte er. "Wieder einmal zu gewinnen, war eine Wohltat." Trainer Carlo Ancelotti wertete das Erfolgserlebnis ähnlich, klang bei seiner Analyse aber gewohnt kühl und weltmännisch: "Niemand muss sich Sorgen machen. Wenn es losgeht, sind wir da." Fünf Niederlagen in den vorherigen sechs Testspielen hatten die Münchner mächtig ins Grübeln gebracht und Ängste vor einem Stolperstart in die am 18. August beginnende Bundesliga-Saison geschürt. Doch in Dortmund behielt der Titelverteidiger trotz zweimaligen Rückstands durch Christian Pulisic (12.) und Pierre-Emerick Aubameyang (71.) die Nerven. Ein durch viel Druck erzwungenes Eigentor der Dortmunder "Co-Produzenten" Roman Bürki und Lukasz Piszczek in der 88. Minute und zwei gehaltene Elfmeter von Manuel-Neuer-Ersatz Sven Ulreich im anschließenden Krimi vom Punkt wendeten die drohende Niederlage ab. Torjäger Robert Lewandowski hatte zuvor das 1:1 erzielt (18.).Die großen Emotionen bei der anschließenden Siegesfeier kamen für Mats Hummels nicht überraschend. "Es ist ein brisantes Duell, da haben sich alle gefreut. Es mag sein, dass die letzten Wochen da auch ein bisschen reingespielt haben", erklärte der Abwehrchef.Weniger ermutigend verlief das Duell der verunsicherten Branchenführer für die Borussia. Nur zwei Minuten fehlten zum Erfolgserlebnis nach zuletzt ebenfalls schwachen Testspielen. Der Borussia drohen in den beiden Wochen vor dem Ligastart weitere Störgeräusche. Laut spanischen und französischen Medienberichten beabsichtigt der FC Barcelona in Kürze bezüglich Ousmane Dembélé Verhandlungen mit dem Revierclub aufzunehmen. Das Megatalent, das den für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselten Neymar ersetzen soll, ist den Katalanen angeblich 100 Millionen Euro wert.