München. Der FC Bayern München will in der Diskussion um das WM-Gastgeberland Katar derzeit keine Stellung beziehen. "Die aktuelle politische Situation am Golf und die Vorwürfe von Nachbarstaaten gegen Katar kann der FC Bayern derzeit nicht bewerten. Diese Beurteilungen sind Sache der Bundesregierung. Der FC Bayern steht im Kontakt mit Vertretern der Bundesregierung", hieß es in einem Statement des Vereins am Dienstag.