München. Vor der strapaziösen Bayern-Tour nach China und Singapur dürfen sich zwei neue Stars auf ihr Debüt für die Münchner freuen, U21-Europameister Serge Gnabry muss darauf noch länger warten. Die Münchner leihen ihren Neuzugang gleich wieder aus, er wechselt zu 1899 Hoffenheim.

"Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, "das ist in meinen Augen in Hoffenheim auf hohem Niveau gewährleistet." In Hoffenheim spielt der 22-Jährige im Europapokal, darf sogar auf die Champions-League-Teilnahme hoffen.Rekordeinkauf Corentin Tolisso und Real-Leihgabe James Rodríguez könnten dagegen schon beim Telekom-Cup am Samstag in Mönchengladbach erstmals im neuen Trikot auflaufen. "Wenn James fit ist, kann er spielen", sagte Trainer Carlo Ancelotti und stellte seinem Wunschspieler einen 45-Minuten-Einsatz in Aussicht. Seit Mittwoch ist der WM-Torschützenkönig beim deutschen Fußball-Rekordmeister, der 41,5 Millionen Euro teure Tolisso ist sogar schon seit Montag im Einsatz.Nach dem traditionelle Sponsorenturnier stehen dann mehr Anstrengungen für die Bayern-Stars an. Am Sonntag hebt ihr Sonderflieger zu einer 13-tägigen Reise nach Asien ab, bis zum 28. Juli zeigt sich das Meister-Ensemble in China und Singapur. Beim Telekom-Cup kommt es zuvor zu einem Spiel gegen Hoffenheim und danach zu einem weiteren gegen Gladbach oder Bremen. In Asien sind der FC Arsenal, der AC Mailand, der FC Chelsea und Inter Mailand Gegner mit Weltruhm.Nicht dabei sind die Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich, die nach Verletzungen ihre Reha in München vorantreiben sollen. Dafür hilft der 36-jährige Tom Starke noch einmal aus. Die Confed-Cup-Finalisten Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Süle und Arturo Vidal sind noch im Urlaub. Der verletzte Arjen Robben verzichtet auf den strapaziösen Trip bei schwülwarmen Bedingungen, Jérôme Boateng soll nach seiner Oberschenkelverletzung aus der Vorsaison ebenfalls in München an der Fitness arbeiten. Ergänzt wird der Kader durch einige Amateure- und U19-Spieler.