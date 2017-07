Freiburg. Der SC Freiburg hat Kurs auf die Gruppenphase der Europa-League genommen. Der Tabellensiebte der zurückliegenden Bundesliga-Saison besiegte am Donnerstag in der 3. Runde der Qualifikation den slowenischen Pokalsieger NK Domzale mit 1:0 (1:0) und wahrte dreieinhalb Jahre nach dem letzten Europacup-Auftritt die Chance, über die Playoffs erneut in die Gruppenphase einzuziehen. Das Rückspiel findet in einer Woche in Slowenien (20.30 Uhr) statt.

Vor 14 000 Zuschauern im nicht ausverkauften Schwarzwaldstadion erzielte Nils Petersen nach 20 Minuten das .entscheidende 1:0, als er einen abgefälschten Schuss von Christian Günter mit links im Gehäuse der Gäste unterbrachte. Nur drei Minuten später hatte der beste Joker der vergangenen Bundesliga-Saison die große Chance zum 2:0, doch seinen zu schwach getretenen Elfmeter nach klarem Foul an Florian Niederlechner parierte Domzale-Keeper Dejan Milic.Niederlechner selbst hätte schon vor der Pause das Resultat erhöhen können. Auch mit seinem Freistoß von der Strafraumgrenze forderte er den 33-jährigen Milic (53.), der im zunehmenden Regen auch gegen den eingewechselten Amir Abrashi eine weitere Großchance aus Nahdistanz zunichte machte (63.). Die Gäste hatten keine echte Großchance.