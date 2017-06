Schon im zweiten Spiel beim Confed-Cup wird die junge Nationalelf zeigen müssen, was sie wirklich drauf hat. Löw hat die "wuchtigen" Chilenen zum Favoriten ausgerufen. Einige Wechsel wird es geben. Ein "Gerüst" um Käpt'n Draxler bleibt - und ein neuer Torwart kommt rein.

Sie haben eine unheimliche Wucht nach vorne. Die Spieler wechseln ständig ihre Positionen. Es ist absolut klasse, wie Chile spielt. Joachim Löw

Kasan. Ein historischer Fußballabend steht an, auch wenn bei der Kraftprobe mit Chile für Joachim Löw der 100. Länderspielerfolg als Bundestrainer nur eine nette Begleiterscheinung wäre. "100 Siege finde ich besser als 100 Niederlagen", scherzte Löw am Mittwoch vor der Weltpresse im WM-Stadion von Kasan, "er wird kommen irgendwann."Für den Weltmeister-Coach und sein Perspektivteam um den neuen Antreiber Leon Goretzka geht es am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD) aber in erster Linie darum, sich beim Confed-Cup gegen den von Bayern-Star Arturo Vidal angeführten Südamerikameister in den Favoritenkreis zu spielen. Der Gewinner könnte schon das Halbfinal-Ticket lösen.Löw, der beim 3:2 im Auftaktspiel gegen Australien seinen 99. Sieg im 148. Länderspiel feierte und ohnehin siegreichster Nationaltrainer der DFB-Geschichte ist, weiß um die Schwierigkeit der Prüfung gegen die von ihm bewunderten Chilenen. Immerhin hat er die Nummer 1 aus Südamerika im Vorfeld zu seinem Titelfavoriten ausgerufen. "Chile ist eine der weltbesten Mannschaften, unabhängig vom Start in dieses Turnier. Sie haben eine Siegermentalität. Die Chilenen sind eingespielt. Sie haben fantastische Einzelspieler und im taktischen Bereich eine Flexibilität wie wenige andere Mannschaften." Seit Jahren verfolgt der Bundestrainer das Auftreten von Vidal und Co. "Sie haben eine unheimliche Wucht nach vorne. Die Spieler wechseln ständig ihre Positionen. Es ist absolut klasse, wie Chile spielt."Die deutschen Spieler konnten den Gegner gegen Kamerun am TV studieren - und waren durchaus beeindruckt. "Das ist eine sehr starke Mannschaft, sehr eindrucksvoll. Chile hat viel vor bei dem Turnier, da wollen wir Paroli bieten", sagte der Gladbacher Lars Stindl." Im DFB-Tross wissen alle, dass Chile ein anderes Kaliber darstellt als Australien.Löw wird frisches Personal bringen, unter anderem auf der Torhüterposition mit Marc-André ter Stegen. Der Schlussmann vom FC Barcelona soll dabei ein größerer Rückhalt sein als der im ersten Spiel bei den Gegentoren patzende Leverkusener Bernd Leno. Sieben oder acht Wechsel werde er aber nicht vornehmen, betonte Löw. Ein "Gerüst" aus den erfahrenen Akteuren müsse in der Startelf verbleiben. Draxler, Mustafi, Kimmich und Hector nannte er dabei. Der Bundestrainer will damit vor allem in der Defensive für Stabilität sorgen. In Emre Can vom FC Liverpool könnte ein zweikampfstarker Mann ins Mittelfeld rücken. Der Leipziger Timo Werner wiederum würde als Turbostürmer das Pressing forcieren und Schnelligkeit ins Angriffsspiel bringen.