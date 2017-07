Walldorf. Chinas Olympia-Auswahl soll in der kommenden Saison erst ab dem November in der Rückrunde gegen Teams der Regionalliga Südwest spielen. Nach einem Treffen mit Vertretern aller 19 Clubs kündigte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagabend an, seinen umstrittenen Plan nur noch in einer abgespeckten Variante umzusetzen.

"Es gab nie die Idee, die Chinesen in die Liga zu integrieren. Es ging immer nur um Freundschaftsspiele auf freiwilliger Basis. Das haben wir den Clubs gesagt", erklärte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann bei einer Pressekonferenz in Walldorf bei Heidelberg. Mit Waldhof Mannheim, TuS Koblenz, den Stuttgarter Kickers und der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 kündigten bei dem Treffen bereits vier Teams an, nicht gegen die Chinesen antreten zu wollen. Der 1. FC Saarbrücken hat sich eine weitere Bedenkzeit erbeten.