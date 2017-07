Saitama. Verschwitzt und glücklich zog Mario Götze einen Schlussstrich unter seine 167-tägige Spielpause. "Es ist ein tolles Gefühl, nach so einer langen Zeit einfach wieder zu spielen und auf dem Platz zu stehen", sagte der Fußball-Weltmeister nach seinem Comeback beim 3:2-Testspielsieg von Borussia Dortmund bei den Urawa Red Diamonds in Japan. Nach 61 Minuten hatte der neue BVB-Trainer Peter Bosz den im Februar von einer Stoffwechselerkrankung ausgebremsten Götze erstmals wieder aufs Feld geschickt. "Anstrengend" sei es gewesen, sagte der 25-Jährige nach dem schweißtreibenden Auftritt bei 30 Grad im Saitama Stadium.

"Wir müssen vorsichtig sein, er hat fünf Monate nicht gespielt", sagte Coach Bosz nach dem gelungenen Auftakt der Asien-Tour der Dortmunder. "Es ist nicht ganz so leicht, wenn man so eine lange Reise in den Beinen hat", sagte Götze. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke warnte vor zu schnellen Erwartungen an Götze. "Es sieht wirklich alles sehr gut aus. Aber wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht überfordern", sagte Watzke der "Welt am Sonntag". Die Treffer in Japan erzielten Emre Mor (2) und André Schürrle. Den Dortmundern gelang unter Bosz in der zweiten Partie der Saisonvorbereitung der erste Sieg.