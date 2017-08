Dortmund. Fußball-Weltmeister Mario Götze akzeptiert seine gesundheitlichen Herausforderungen. "Meine Stoffwechselprobleme gehören jetzt einfach zu meinem Leben dazu. Ich bin froh, zurück zu sein und das tun zu können, was ich liebe", sagte der 25 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund dem "kicker" (Donnerstag). Er habe nach der Diagnose nur lernen müssen, mit einer neuen und ungewohnten Situation umgehen zu müssen.

"Mir geht es gut. Ich kann problemlos wieder Leistungssport betreiben - muss aber weiter therapieren", sagte der BVB-Mittelfeldmann. Er müsse weiter Medikamente nehmen. Natürlich brauche er noch Training und Spiele, um in einen Rhythmus zu kommen. "Das ist mir klar. Und ich hoffe, alle anderen Menschen auch." Das Wichtigste sei, körperlich bereit und in einem guten Zustand zu sein. "Und das bin ich."Vor der neuen Bundesligasaison hält sich Götze mit Prognosen für den BVB und den neuen Trainer Peter Bosz zurück: "Wir werden sicher nicht die deutsche Meisterschaft als Ziel ausgeben."Zu seinen Ambitionen im DFB-Team sagte Götze, Rio sei ein unglaublich schönes Ereignis gewesen. Das liege aber bei der kommenden WM-Endrunde in Russland vier Jahre zurück. "Einen Bonus sollte es dann nicht mehr geben", sagte er zu einer möglichen Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw. "Ich hoffe, dass wir mit dem BVB eine gute Saison spielen und viele von uns zur WM fahren", bemerkte Götze.