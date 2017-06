St. Petersburg. Die Nachricht von der raschen Genesung von Raphael Guerreiro erwähnte Fernando Santos fast beiläufig. Ein Einsatz von Dortmunds Verteidiger für Portugal ist demnach beim Confederations-Cup doch noch möglich. "Er wird morgen nicht spielen, aber er könnte in diesem Turnier noch mitwirken", sagte Portugals Trainer am Freitag in St. Petersburg. Die schmerzhafte Fußprellung des Verteidiger aus dem Russland-Spiel macht Santos vor dem Abschluss der Gruppenphase am Samstag (17.00 Uhr) gegen Neuseeland also keine großen Sorgen mehr. Mit einem Remis ist Portugal sicher im Halbfinale, sogar eine würde Niederlage könnte reichen, wenn Mexiko gegen Russland gewinnt.