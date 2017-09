Freiburg. Dank der schwachen Chancenverwertung des SC Freiburg bleibt Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Top-Joker Nils Petersen (83. Minute) rettete den Freiburgern am Mittwochabend beim 1:1 (0:0) immerhin noch einen Punkt - über den sich die in dieser Saison bisher so starken Niedersachsen nach einem schwachen Auftritt aber besonders freuen dürften. Zwar hatte Torjäger Martin Harnik (65.) die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter zunächst in Führung gebracht. Insgesamt war Freiburg vor 22 900 Zuschauern aber das bessere Team mit den besseren Chancen - nutzte davon aber kaum eine aus. Negativer Freiburger Höhepunkt war ein verschossener Foulelfmeter von Angreifer Florian Niederlechner (54.).