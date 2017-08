Ein Jahr vor der Heim-EM in Berlin wollen die deutschen Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft in London mit Leistung werben. Der Kreis der Medaillenkandidaten ist allerdings überschaubar.

Erste Entscheidung über 10 000 Meter (dpa) Zum Auftakt der 16. Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London stehen an diesem Freitag (Beginn 20.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) einige Ausscheidungen an, aber nur ein Finale. Die Highlights:



10 000 Meter der Männer (22.20): Der britische Star Mo Farah soll das erste WM-Gold holen. Der gebürtige Somalier und vierfache Olympiasieger peilt seinen sechsten WM-Titel an. Am schnellsten 2017 war der Äthiopier Abadi Hadis (27:08,26 Minuten). Kein deutscher Teilnehmer.



100 Meter Vorlauf der Männer (20.00): Der Wattenscheider Julian Reus ist der einzige deutsche Starter. Alle Augen schauen auf Superstar Usain Bolt aus Jamaika, der seine letzte WM-Mission beginnt. Christian Coleman aus den USA führt die Weltjahresbestenliste mit 9,82 Sekunden an. Der Kanadier André de Grasse hat seinen Start wegen einer Oberschenkelverletzung abgesagt.



Diskuswurf der Männer, Qualifikation (20.20): Da Olympiasieger Christoph Harting das WM-Ticket verpasst hat, steht aus deutscher Sicht sein Bruder Robert Harting im Blickpunkt: Der dreimalige Weltmeister aus Berlin hat in dieser Saison 66,30 Meter vorgelegt. Titelverteidiger ist Piotr Malachowski aus Polen, Weltjahresbester der Schwede Daniel Stahl mit 71,29 Metern.

Wir werden in London besser abschneiden als in Rio, aber eine Medaillenprognose will ich aus Prinzip nicht abgeben. Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes

London. "Ein Traum wird zu Gold" - einen Vortrag mit diesem Titel hat Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann den deutschen Leichtathleten für die Weltmeisterschaften in London mit auf den Weg gegeben. Die Erwartungshaltung beim DLV ist allerdings gedämpft, wenn an diesem Freitag die Titelkämpfe beginnen. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gab es nur drei Medaillen. Acht Podestplätze wie bei der WM 2015 in Peking erscheinen eher unwahrscheinlich."Wir werden in London besser abschneiden als in Rio, aber eine Medaillenprognose will ich aus Prinzip nicht abgeben", sagte Clemens Prokop, der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Cheftrainer Idriss Gonschinska betonte: "Ich mag das Medaillenraten nicht."Mit 71 Teilnehmern ist der DLV im Olympiastadion von 2012 am Start. Einzige Titelverteidigerin ist die bislang formschwache Speerwerferin Katharina Molitor aus Leverkusen. Diskus-Riese Robert Harting, der vor fünf Jahren in London seinen größten Triumph erlebte, bestreitet seine fünfte WM und sagt vor der Qualifikation am Auftakttag: "Meine Möglichkeiten sind zwar begrenzt. Aber ich bin immer noch total daran interessiert, Grenzen zu verschieben. Das törnt mich an!"Die größten Hoffnungen des DLV ruhen auf den Speerwerfern: Der neue deutsche Rekordhalter Johannes Vetter, Rio-Sieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann führen in dieser Reihenfolge die Weltbestenliste an. International die Nummer 1 vor der WM ist auch Zehnkämpfer Rico Freimuth aus Halle/Saale. Am ersten Wochenende zählt der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl zu den Mitfavoriten,. Gonschinska sieht die Situation in der deutschen Leichtathletik nicht vergleichbar mit Peking 2015. "Wir haben eine unterschiedliche Konkurrenzsituation, andere Athleten im Team", sagte er und verweist auf den Umbruch in der Mannschaft: "Wir sind im ersten Jahr der Neuformierung für 2020 und haben junge Athleten." So fehlt neben Christoph Harting auch Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz, die Mutter von Zwillingen geworden ist. Die Wurf-Asse Linda Stahl und Betty Heidler haben ihre Karriere beendet. Diskuswerfer Daniel Jasinski, der in Rio als Dritter eine von insgesamt drei Medaillen geholt hatte, ist verletzt. Und der frühere Weltmeister im Stabhochsprung, Raphael Holzdeppe, kam heuer noch nicht in Schwung.Gonschinska macht dem jungen Team mit Toptalenten wie 1500-Meter-Läuferin Konstanze Klosterhalfen, Dreisprung-Europameister Max Heß und Sprinterin Gina Lückenkemper Mut: "Es gilt, sich keine Limits zu setzen."