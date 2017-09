Diese Melodie kennen die Regensburger bereits von früheren Zweitliga-Aufenthalten: Der SSV Jahn ist absolut auf Augenhöhe, verliert aber durch ein Slapsticktor beim favorisierten Tabellenführer Fortuna Düsseldorf mit 0:1.

Düsseldorf. "Bitter,", bilanzierte Jahn-Trainer Achim Beierlorzer bei der Pressekonferenz, "bitter, über dieses Spiel sprechen zu müssen." Er sei mit der Spielweise seiner Mannschaft sehr zufrieden. "Wir haben aus dem Spiel heraus kaum Torchancen zugelassen.""Die Mannschaft hat wirklich richtig gut gespielt", lobte auch Fortuna-Coach Friedhelm Funkel die Jahn-Elf, "aber wir waren darauf eingestellt."19 380 Zuschauer hatten zuvor eine ausgeglichene Partie mit besseren Möglichkeiten der Düsseldorfer in Hälfte eins und einer Großchance für Andi Geipl kurz nach Wiederanpfiff gesehen.Fortuna Düsseldorf begann mit fünf Änderungen in der Startformation und dem versprochenen Power-Fußball - die Gäste aus der Oberpfalz standen zunächst zu weit weg, boten zu viel Raum an und ließen vor allem über die rechte Seite des starken Benito Raman Großchancen zu. Dreimal verpassten die Rheinländer die finale Flanke nur knapp.Gegen Mitte der Halbzeit biss sich der Gast in die Partie, hatte das Spiel besser unter Kontrolle und nutzte seinerseits leichte Fehler der Düsseldorfer zum Tempogegenstoß - beste Chance: Marco Grüttners Distanzschuss kurz vor der Pause, den Keeper Raphael Wolf zur Ecke entschärfte. Unterm Strich: Düsseldorf wie erwartet das aktivere Team, der Jahn der erwartet unangenehme Gegner.Die Schlüsselszene dann in der zweiten Hälfte: Alex Nandzik mit suboptimalem Abwehrverhalten, Köpferchen in die Luft, dann das Foul gegen Raman an der Außenbahn - Raman mit der Freistoßflanke, Marc Lais bekam den Fuß dran und legte unfreiwillig für Emir Kujovic auf - das 1:0 aus dem Nichts (54.).