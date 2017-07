Tokio. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist in Japan begeistert empfangen worden. "Der Empfang war noch intensiver als vor zwei Jahren", sagte Torhüter Roman Weidenfeller nach der Ankunft in Tokio. Hunderte Fans in BVB-Trikots und Flughafengäste, die zufällig mitbekamen, dass die Mannschaft aus dem fernen Deutschland angereist war, begrüßten den Pokalsieger am Tokioter Flughafen Haneda. Besonders laut brandete der Jubel der Japaner auf, als Starspieler wie Mario Götze und Pierre-Emerick Aubameyang erschienen. "Die sind noch verrückter als ich", sagte Stürmer-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Einen Tag nach ihrer Ankunft in Tokio tritt Borussia gegen Urawa an. Bei einer Pressekonferenz wurde die Vertragsverlängerung von Shinji Kagawa bekannt. Der Japaner hat seinen Kontrakt bis 30. Juni 2020 verlängert.