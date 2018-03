Stuttgart. Trotz des schwachen Ergebnisses im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur (2:2) ist Fußball-Nationalspieler Sami Khedira überzeugt, mit Juventus Turin ins Viertelfinale der Champions-League einzuziehen. "Wir haben viel Erfahrung und wissen, wie man große Spiele angeht, das haben wir vielen anderen Teams voraus - auch Tottenham", sagte der 30-Jährige.

"Wir sind auch nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren noch lange nicht satt, das zeichnet uns aus", sagte Khedira. Am Mittwoch (20.45/Sky) spielt Juve im Achtelfinal-Rückspiel in London um den Einzug ins Viertelfinale. Um nach 90 Minuten weiterzukommen, brauchen die Italiener einen Sieg oder ein Unentschieden mit mindestens drei Auswärtstoren.