Kiel. Ein Gemisch aus Wut, Bestürzung und Ratlosigkeit war die vorherrschende Gemütslage in Kiel am Tag nach den Ausschreitungen beim Nordderby. Es hätte nicht viel gefehlt, und das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli (0:1) am Dienstagabend im Holstein-Stadion wäre abgebrochen worden, bevor es überhaupt begonnen hatte.

Etwa 25 bis 30 vermummte Chaoten waren rund 20 Minuten vor dem Anpfiff über den Zaun im Kieler Fan-Block geklettert, rannten von einem Tor zum anderen quer über den Rasen und rissen vom gegenüberliegenden Zaun der St.-Pauli-Fankurve ein Banner ab. Dabei lieferte sie sich Jagdszenen mit Sicherheitskräften. "Diese Leute haben in unserem Stadion nichts zu suchen. Wir werden Konsequenzen ergreifen. Auch Stadionverbote sind ein Mittel", sagte Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. Die Polizei sichtet derzeit das Videomaterial. DFB und DFL leiten gegen Holstein Kiel ein Ermittlungsverfahren ein.