Hannover. Nur die Vorstandsmitglieder der Deutschen Fußball-Liga können Martin Kind noch stoppen - oder ein Gericht. Gegen den Widerstand der vereinsinternen Opposition hat der Unternehmer den vorletzten Schritt zur endgültigen Übernahme des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 geschafft. Mit gerade einmal 3:2 stimmte der Aufsichtsrat des Stammvereins zu, dass Kind 51 Prozent an der Hannover 96 Management GmbH übernehmen kann. Kostenpunkt: 12 750 Euro.

Das hört sich nach einem Schnäppchenpreis an. Nicht nur deshalb kündigte die Opposition juristische Schritte an. In der Auseinandersetzung mit dem 73-Jährigen, der in dem schwer durchschaubaren 96-Konstrukt bereits Vereinsvorsitzender und Mehrfach-Geschäftsführer ist, prallen Welten aufeinander. Mit dem Unternehmer-Denken und dem Wirtschafts-Deutsch des Geschäftsmannes können viele 96-Anhänger nichts anfangen. Am Montagabend protestierten hunderte Fans, während der Aufsichtsrat tagte und so abstimmte, wie Kind es sich wünschte. "Vorstand raus" und "Kind muss weg", lauteten die Parolen.Der Millionär ist bei einem Teil der Anhänger mehr Hass- als Reizfigur. Kind kämpft seit Jahren gegen die 50+1-Regelung. Die in den Statuten der Deutschen Fußball-Liga (DFL) verankerte Regelung soll verhindern, dass Investoren die Mehrheit an den als Kapitalgesellschaften organisierten Clubs erlangen. Ausnahmen gibt es aber - wie im Falle von Bayer Leverkusen oder dem VfL Wolfsburg - wenn ein Konzern "seit mehr als 20 Jahren den Fußballsport des Vereins ununterbrochen und erheblich gefördert hat".Der eher um Sachlichkeit bemühte Teil der Hannoverschen Opposition hat es inzwischen in den Aufsichtsrat des Stammvereins geschafft, ist aber in der Minderheit und scheiterte bei der Abstimmung mit seinen zwei Nein-Stimmen. Sie beklagt den Ausverkauf. Der tatsächliche Wert der Anteile liege eher im sieben- bis neunstelligen Euro-Bereich, meint Aufsichtsratsmitglied Ralf Nestler. Kind hingegen sagt, dass der Gesamtwert der Management GmbH mit 25 000 Euro festgeschrieben sei. Im letzten Schritt zur Komplett-Übernahme des Fußball-Bundesligisten will Kind als Einzelperson einen Antrag bei der DFL stellen, gemeinsam mit dem Stammverein und der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. Dieses Unternehmen ist das entscheidende. Die GmbH & Co. KGaA erhält von der DFL die Lizenz für den Profi-Fußball.Die Materie ist kompliziert, vor allem juristisch. Die Opposition meint, Kind könne gar keinen Antrag bei der DFL stellen. "Es gibt einen wirksamen Beschluss der Mitgliederversammlung, der dies untersagt", schreibt die Interessengemeinschaft Pro Verein 1896. Sie will das "auch durch ordentliche Gerichte" klären lassen. Kind hingegen sagt, dass es sich bei dem Beschluss vom April nur um "eine Empfehlung" handele. Allein der Vorstand entscheide.