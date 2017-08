Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg baut weiter auf Mittelfeldspieler Marvin Knoll. Wie der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 27-Jährige seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2020. "Marvin ist ein Schlüsselspieler unserer Mannschaft, auch weil er sich voll und ganz mit dem SSV Jahn identifiziert und unsere Werte vorlebt", erklärte Geschäftsführer Christian Keller vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg.

Der gebürtige Berliner Knoll war im Januar 2015 vom SV Sandhausen zu den Oberpfälzern gekommen. Insgesamt bestritt er 83 Partien für den SSV Jahn. Dabei erzielte er vier Tore und gab sechs Vorlagen. Am Donnerstagabend wurde eine weitere Personalie bekannt. So leiht der SSV Jahn Torhüter André Weis vom 1. FC Kaiserslautern aus. Der 27-Jährige wechselt bis zum Ende der Saison in die Domstadt.Trainer Achim Beierlorzer konzentriert sich indes mit seiner Mannschaft längst auf das Heimspiel gegen den FCN. "Nürnberg ist eine sehr kompakte und gut aufgestellte Mannschaft, deshalb müssen wir aggressiven und offensiven Fußball zeigen, um den Club in allen Bereichen zu fordern", sagte Beierlorzer.Der FC Ingolstadt will mit Verspätung den ersten Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr machen. "Wir sind der Favorit und wollen gewinnen. Aber es wird eine schwierige Partie und sehr, sehr eng", sagte Trainer Maik Walpurgis vor dem Gastspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen. Die Schanzer hatten den Auftakt gegen Union Berlin am ersten Spieltag verpatzt.

2. Bundesliga

Union Berlin - Kiel Fr. 18.30 UhrSandhausen - Ingolstadt Fr. 18.30 UhrK'lautern - Darmstadt Fr. 20.30 UhrDuisburg - Bochum Sa. 13.00 UhrBraunschweig - Heidenheim Sa. 15.30 UhrRegensburg - Nürnberg So. 13.30 UhrFürth - Bielefeld So. 15.30 UhrAue - Düsseldorf So. 15.30 UhrSt. Pauli - Dresden Mo. 20.30 Uhr1. 1.FC Nürnberg 1 3:0 32. DSC Arminia Bielefeld 1 2:1 33. FC St. Pauli 1 1:0 34. SG Dynamo Dresden 1 1:0 35. 1.FC Union Berlin 1 1:0 36. SV Darmstadt 98 1 1:0 37. Fortuna Düsseldorf 1 2:2 18. SV Sandhausen 1 2:2 19. Eintracht Braunschweig 1 2:2 110. Holstein Kiel 1 2:2 111. FC Erzgebirge Aue 0 0:0 012. 1. FC Heidenheim 0 0:0 013. SSV Jahn Regensburg 1 1:2 014. VfL Bochum 1848 1 0:1 015. FC Ingolstadt 04 1 0:1 016. MSV Duisburg 1 0:1 017. SpVgg Greuther Fürth 1 0:1 018. 1. FC Kaiserslautern 1 0:3 0