Köln. Vor allem wegen der Aussichtslosigkeit auf Erfolg verzichtet Fußball-Bundesligist 1. FC Köln auf den eigentlich geplanten Protest gegen die Wertung des Spiels bei Borussia Dortmund (0:5). Das teilte der Verein am Dienstag mit. Sportchef Jörg Schmadtke hatte unmittelbar nach der Begegnung am Sonntag beim BVB noch einen Einspruch angekündigt. Allerdings forderten die Kölner den DFB aufgrund der Unklarheiten in Sachen Videobeweis trotzdem zum Handeln auf, um "im Sinne der gesamten Liga Rechtssicherheit" zu schaffen.

Zwar war der Dortmunder Treffer zum 2:0 irregulär, aufgrund der Regularien des DFB und der internationalen Regelhüter hätte ein Protest des FC aber wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte die Kölner nach der Einspruchs-Ankündigung als "schlechte Verlierer" bezeichnet, zog dies aber nun zurück: "Die Entscheidung nötigt mir größten Respekt ab. Ich ziehe meinen Vorwurf, Köln sei ein schlechter Verlierer, komplett zurück."