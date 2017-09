Hamburg. HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen hat die Aussagen von Investor Klaus-Michael Kühne zum möglichen Ende der Millionen-Unterstützung gelassen zur Kenntnis genommen. "Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass das Verhältnis zwischen Kühne und dem HSV behaftet ist, das Gegenteil ist richtig", sagte Bruchhagen am Dienstag im Volksparkstadion. "Der HSV ist ihm eine Herzensangelegenheit". Der Milliardär hatte im "Handelsblatt" davon gesprochen, sein Engagement bei dem Fußball-Bundesligisten zu überdenken: "Für mich ist jetzt erst mal Schluss."

Für mich ist jetzt erst mal Schluss. HSV-Investor Klaus-Michael Kühne

Bruchhagen schüttelte am Dienstag nur den Kopf und relativierte die Aussagen des 80-Jährigen. Sie deckten sich ganz und gar nicht mit der Kommunikation zum HSV, die von "Herzlichkeit und Emotionalität" geprägt sei, betonte der HSV-Boss, der noch in der vergangenen Woche mit Kühne im Austausch gewesen sei. Die Norddeutschen wollen einerseits unabhängiger von Kühne werden, sind aber durch den hohen Schuldenberg immer wieder gezwungen, auf seine Hilfe zurückzugreifen.Ohne dessen Unterstützung bei den Wintertransfers hätten sie möglicherweise nicht die Klasse gehalten, "es muss aber immer auch unser Ziel sein, autark zu sein", führte Bruchhagen aus. Zudem stelle sich die Frage der momentanen finanziellen Unterstützung nicht, erst im März 2018 müsse der HSV für das Lizenzierungsverfahren zur neuen Spielzeit überlegen, ob er Hilfe benötige. Nach eigenen Aussagen hat der Unternehmer ungefähr 60 Millionen Euro investiert, wovon rund die Hälfte eine Beteiligung an der HSV Fußball AG sei."Ich habe das auch nur gelesen und bin dabei entspannt", meinte Trainer Markus Gisdol. "Ich kann gar nichts dazu sagen. Meine Konzentration liegt auf dem Sportlichen", sagte der 48-Jährige vor der Mittwoch-Partie gegen Dortmund. Die Äußerungen des Logistik-Unternehmers unter anderem zur Transferpolitik des HSV hatten zuletzt sogar die Deutsche Fußball-Liga auf den Plan gerufen, die den Einfluss auf das operative Geschäft prüfen wollte.