Marbella. Mario Götze hat sein Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gefeiert. Der Weltmeister bestritt in Marbella beim 3:2 (2:2) im Test über den belgischen Erstligisten Zulte Waregem am Montag sein erstes Spiel nach gut sechs Wochen. Der von einem Bänderriss im Sprunggelenk genesene 25-Jährige kam in den ersten 58 Minuten der Partie zum Einsatz. Die Tore zum BVB-Sieg vor rund 300 Zuschauern erzielten Lukasz Piszczek (29.) und Pierre-Emerick Aubameyang (42./54.). Am zweitletzten Tag des Trainingslagers an der Costa del Sol kehrten auch die genesenen Gonzalo Castro und Piszczek sowie der erst verspätet nach Spanien angereiste Angreifer Aubameyang ins Team zurück. Dagegen mussten insgesamt neun an einem Magen-Darm-Virus erkrankte Profis passen.