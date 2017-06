Barcelona. Fußballstar Lionel Messi vom FC Barcelona will in seinem Steuerstrafverfahren rund 250 000 Euro zusätzliches Bußgeld an die spanischen Behörden zahlen, um so den Antritt seiner Haftstrafe zu umgehen. Die Verteidigung habe sich mit der Staatsanwaltschaft darauf geeinigt, dass der 29-Jährige 21 Monate lang täglich 400 Euro zahle, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Freitag.

Messi, der zwischen 2007 und 2009 mit Hilfe von Vater Jorge und Beratern Steuern in Höhe von 4,1 Millionen hinterzogen haben soll, war im vergangenen Sommer verurteilt worden. Die Richter verdonnerten den Argentinier dabei zu einer zusätzlichen Geldbuße von knapp 2,1 Millionen Euro und einer Haftstrafe von 21 Monaten. Allerdings war es unwahrscheinlich, dass der fünfmalige Weltfußballer tatsächlich hinter Gitter muss: Haftstrafen bis zu zwei Jahren werden in Spanien bei nicht vorbestraften Angeklagten praktisch immer zur Bewährung ausgesetzt. Mit der Einigung würde nun die Gefängnisstrafe offiziell in eine Geldbuße umgewandelt.