London. Mesut Özil bleibt dem FC Arsenal langfristig erhalten. Der Fußball-Weltmeister verlängerte seinen Vertrag beim FC Arsenal am Mittwoch bis zum Sommer 2021 und schaffte damit lange vor der WM in diesem Sommer Klarheit über seine Zukunft. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des 29-Jährigen erfuhr, ist der neue Kontrakt bei den Londonern mit einem Nettogehalt von zwölf Millionen Euro pro Jahr dotiert. Özil ist damit Spitzenverdiener unter den deutschen England-Profis.

Bereits vor zwei Wochen hatte der Weltmeister bei Twitter ein Foto aus seinem Haus gepostet. Darauf zu sehen war sein persönliches Logo "M10", das er an der Wand angebracht hatte. Dazu schrieb er den Hashtag #myhome (mein Zuhause). Die Anhänger der Gunners werteten das als klares Zeichen, dass Özil in London bleiben möchte. Und tatsächlich - am Mittwoch unterschrieb Özil einen neuen Kontakt. Über die bevorstehende Vertragsverlängerung hatten zunächst unter anderem die "Bild"-Zeitung und der britische Sender BBC berichtet. Lange hatte der Nationalspieler gezögert und damit Gerüchte befeuert, er habe keine Lust mehr auf Arsenal. Im Sommer wäre er ablösefrei gewesen.