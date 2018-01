Zuzenhausen. Das ewige Lamentieren, Diskutieren und Zeit schinden in der Bundesliga muss nach Ansicht von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nicht sein. "Ich glaube: Ab und zu mal mehr den harten Hund mimen, ist nicht so schlecht", sagte der "Trainer des Jahres 2016" am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Rückrunden-Start des Tabellensiebten in Bremen. Nagelsmann findet auch nachträgliche Sperren für Schwalben, wie sie in England ausgesprochen werden können, klasse. "Das ist eine tolle Regel, mit der man ein bisschen mehr Fairness reinkriegt." Die Spiele in Spanien und Italien sind nach Nagelsmanns Ansicht kein Vorbild. "Ich schaue ab und zu mal den Clásico, und die spielen da maximal 40 Minuten. Da wird nur diskutiert", sagte er mit Blick auf die Spiele zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.