München. Das Verbands-Sportgericht (VSG) des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat die Beschwerde des TSV Kornburg und ASV Neumarkt gegen die Eingruppierung in die Bayernliga Süd durch den Verbands-Spielausschuss zurückgewiesen. Das Urteil ist rechtskräftig. Beide Vereine bleiben damit in der Süd-Staffel. Die Bayernliga-Saison 2017/18 startet am 15./16. Juli. Der letzte Spieltag findet am 18. Mai 2018 statt.

Die Bayernliga-Spielpläne werden am Donnerstag, 29. Juni, durch den BFV veröffentlicht. Die Einteilung im Überblick:Bayernliga Nord (18 Vereine): SV Viktoria Aschaffenburg, TSV Aubstadt, TSV Großbardorf, SC Eltersdorf, 1. FC Sand, DJK Ammerthal, FC Würzburger Kickers II, FC Amberg, DJK Don Bosco Bamberg, Würzburger FV, SpVgg SV Weiden, SpVgg Ansbach, SV Erlenbach/Main, SpVgg Jahn Forchheim (Aufsteiger), 1. FC Schweinfurt 05 II (Aufsteiger), DJK Gebenbach (Aufsteiger), FSV Erlangen-Bruck (Aufsteiger), SpVgg Bayern Hof (Absteiger).Bayernliga Süd (19 Vereine): SV Pullach, TSV Schwabmünchen, TSV Dachau, DJK Vilzing, SV Heimstetten, SV Kirchanschöring, 1. FC Sonthofen, TSV Rain/Lech, FC Ismaning, TSV Kottern, SpVgg Hankofen-Hailing, BCF Wolfratshausen, ASV Neumarkt, TSV 1882 Landsberg, TuS Holzkirchen (Aufsteiger), SB Chiemgau Traunstein (Aufsteiger), TSV Schwaben Augsburg (Aufsteiger), TSV Kornburg (Aufsteiger), TSV 1860 München II (Absteiger).