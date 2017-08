Paris. Sogar der Eiffelturm erstrahlte zu Ehren des 222-Millionen-Manns Neymar in den Farben von Paris Saint-Germain und hieß den Superstar in der Stadt willkommen. Der neue Hoffnungsträger im französischen Fußball wurde in der Hauptstadt am Wochenende mit einer großen Show offiziell begrüßt. Zehntausende Fans jubelten dem 25-Jährigen bei seinem ersten Auftritt im Prinzenpark-Stadion zu, obwohl Neymar selbst noch gar nicht spielen durfte. "Heute war ein wundervoller Tag für mich", schwärmte der Brasilianer.

Den 2:0 (1:0)-Sieg seines neuen Teams zum Ligastart gegen Aufsteiger SC Amiens verfolgte Neymar von der Tribüne aus. Weil die notwendigen Unterlagen aus Spanien nicht bis zur Frist um Mitternacht beim französischen Ligaverband eingegangen waren, musste das Debüt des 25-Jährigen für PSG verschoben werden. Die spanische Liga hatte sich durch das Verpassen der Frist als Spielverderber erwiesen.

Ligue 1

AS Monaco - FC Toulouse 3:2 Paris St. Germain - SC Amiens 2:0 Olympique Lyon - Racing Straßburg 4:0 FC Metz - EA Guingamp 1:3 Montpellier HSC - SM Caen 1:0 AS St. Étienne - OGC Nizza 1:0 ES Troyes AC - Stade Rennes 1:1 OSC Lille - FC Nantes 3:0 SCO Angers - Girondins Bordeaux 2:2